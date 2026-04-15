Спасения Сафонова вошли в число лучших в матчах вторника в Лиги чемпионов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Два спасения российского вратаря французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова признаны лучшими сейвами ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, которые прошли во вторник.
14 апреля "ПСЖ" в гостях обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0 и по сумме двух встреч (4:0) вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Сафонов отразил шесть ударов.
Также в число лучших спасений вошли сейв вратаря мадридского "Атлетико" Хуана Муссо в матче с "Барселоной" (1:2) и отраженный удар голкипера "сине-гранатовых" Жоана Гарсии в той же встрече.
Сафонов провел 15-й матч подряд в стартовом составе в текущем сезоне. Всего в активе россиянина 19 матчей во всех турнирах, девять из которых он отыграл на ноль.