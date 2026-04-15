"Рождение гиганта": французские СМИ восхитились Сафоновым после матча ЛЧ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Французские спортивные издания выразили восхищение игрой российского вратаря французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля".
Во вторник "ПСЖ" в гостях обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0 и по сумме двух встреч (4:0) вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Сафонов отразил шесть ударов.
Издание L'Equipe опубликовало материал под названием "Сафонов, рождение гиганта". В самой статье отмечается, что россиянин по итогам матча укрепил свой статус в клубе и европейском футболе, на протяжении игры доминировал в воздухе и был очень надежен во вратарской зоне, а также доказал, что является достойным преемником итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, который ушел в "Манчестер Сити" осенью 2025 года. Сафонов получил от газеты 8 баллов за матч, что является самой высокой оценкой среди игроков "ПСЖ" - столько же очков получил его одноклубник Усман Дембеле, оформивший дубль.
Другое французское издание, RMC Sport, выпустило статью, в которой разобрало прошедший матч, назвав Сафонова "непроходимым". За игру россиянин получил одну из наивысших оценок в составе - 7. В материале отметили решающие сейвы голкипера и его игру во время верховой борьбы.
Сафонов провел 15-й матч подряд в стартовом составе в текущем сезоне. Всего в активе россиянина 19 матчей во всех турнирах, девять из которых он отыграл на ноль.