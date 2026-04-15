"ПСЖ" восхитился игрой Сафонова в матче против "Ливерпуля"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" в официальном аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) восхитился игрой российского вратаря Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля".

"Что за матч, Матвей!" - говорится в публикации "ПСЖ" с фотографиями Сафонова с прошедшего матча.

Сафонов провел 15-й матч подряд в стартовом составе в текущем сезоне. Всего в активе россиянина 19 матчей во всех турнирах, девять из которых он отыграл на ноль.