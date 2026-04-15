Сафонов рассказал, что "ПСЖ" ждал битвы в ответном матче с "Ливерпулем"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов подчеркнул, что команда осознавала настрой футболистов "Ливерпуля" на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов и ожидала настоящей битвы.
Во вторник "ПСЖ" в гостях обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0 и по сумме двух встреч (4:0) вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Сафонов отразил шесть ударов.
"Только положительные эмоции. Было очень тяжело сыграть на ноль с "Ливерпулем". Я хочу сказать большое спасибо своей команде - они заблокировали много ударов. Для меня это было очень важно. Мы все проделали большую работу. Это Лига чемпионов, здесь проходят сложные матчи против больших команд и игроков. Мы понимали, что будет непросто. Когда мы приехали сюда, то сразу осознали, что нас ждет настоящая битва. "Ливерпуль" показал, что не намерен сдаваться. Тем не менее я рад, что мы показали отличную игру", - приводит слова Сафонова beIN Sports.
"Все в команде понимают: нужно становиться лучше с каждым днем. И это очень важно. Только при таком подходе можно чего-то добиться. Могу сказать, что у большинства моих одноклубников сильный характер. В прошлом году многие поняли, что значит быть чемпионами, и все хотят это повторить", - добавил вратарь.
Команда Луиса Энрике в полуфинале сыграет с сильнейшим клубом из пары немецкой "Баварии" и испанского "Реала". "ПСЖ" является действующим победителем Лиги чемпионов.