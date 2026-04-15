Дегтярев провел встречу с Романом Ротенбергом

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале о том, что он провел встречу с первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР) Романом Ротенбергом.
В среду Дегтярев наградил Ротенберга почетным знаком "Отличник физической культуры и спорта". На последовавшей встрече они обсудили флагманский проект ФХР "Красная машина".
"В частности, академия "Красная машина юниор" зарекомендовала себя как новая система подготовки юных хоккеистов. Благодаря ей более 500 талантливых детей в Москве и Подмосковье занимаются хоккеем бесплатно, из них сформированы несколько команд, которые уже входят в число лидеров региональных первенств, и даже показывают результаты на международных стартах. Внутри проекта выстроена понятная вертикаль подготовки: от детской школы до команды Молодежной хоккейной лиги, по сути, бесшовный переход в профессиональный хоккей", - написал Дегтярев.
"Параллельно развивается проект "Красная машина двор", благодаря которому дети вместе с родителями выходят на дворовые коробки, где тренируются с известными наставниками. В проекте уже участвует более 1500 человек, и спрос растет. Со следующего сезона программа будет расширена на ряд других регионов", - отметил министр.