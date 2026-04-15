СВР и КГБ подчеркнули необходимость активизировать взаимодействие

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. СВР и КГБ Белоруссии подчеркнули необходимость активизировать взаимодействие для недопущения проникновения носителей экстремистской идеологии.
В СВР РФ сообщили, что в среду в Калининграде состоялось очередное заседание коллегии Службы внешней разведки Российской Федерации и коллегии Комитета государственной безопасности Республики Беларусь под руководством глав спецслужб двух стран Сергея Евгеньевича Нарышкина и Ивана Станиславовича Тертеля.
"Подчеркнута необходимость активизировать взаимодействие с целью недопущения проникновения на территорию Союзного государства носителей экстремистской идеологии и террористов-боевиков", - говорится в сообщении пресс-службы СВР РФ.