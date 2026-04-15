Генпрокурор заявил о рекордно низком уровне преступности в 2025 году

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уровень преступности в 2025 году был зафиксирован на рекордно низкой отметке за всю историю современной России, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан.

Он добавил, что также в 2025 году снизилось количество зарегистрированных убийств, практически всех преступлений против собственности и совершенных с использованием цифровых технологий. Кроме того, был введен в действие пакет решений в сферах связи, банковского обслуживания и информационной безопасности.