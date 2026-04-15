11:22 15.04.2026 (обновлено: 12:06 15.04.2026)
Генпрокурор заявил о рекордно низком уровне преступности в 2025 году

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан во время заседания в Совете Федерации
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уровень преступности в 2025 году был зафиксирован на рекордно низкой отметке за всю историю современной России, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан.
"Уровень преступности в прошлом году был зафиксирован на рекордно, подчеркиваю, на рекордно низкой отметке за всю историю современной России - чуть больше 1,2 тысячи преступлений на 100 тысяч населения. Всего зарегистрировано 1,771 миллионов преступлений", - сказал Гуцан, выступая в Совете Федерации с докладом "О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году".
Он добавил, что также в 2025 году снизилось количество зарегистрированных убийств, практически всех преступлений против собственности и совершенных с использованием цифровых технологий. Кроме того, был введен в действие пакет решений в сферах связи, банковского обслуживания и информационной безопасности.
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Генпрокурор призвал запретить коррупционерам поступление на госслужбу
РоссияАлександр ГуцанСовет Федерации РФ
 
 
