Генпрокурор заявил о рекордно низком уровне преступности в 2025 году

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уровень преступности в 2025 году был зафиксирован на рекордно низкой отметке за всю историю современной России, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан.
"Уровень преступности в прошлом году был зафиксирован на рекордно, подчеркиваю, на рекордно низкой отметке за всю историю современной России - чуть больше 1,2 тысячи преступлений на 100 тысяч населения. Всего зарегистрировано 1,771 миллионов преступлений", - сказал Гуцан, выступая в Совете Федерации с докладом "О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году".
Он добавил, что также в 2025 году снизилось количество зарегистрированных убийств, практически всех преступлений против собственности и совершенных с использованием цифровых технологий. Кроме того, был введен в действие пакет решений в сферах связи, банковского обслуживания и информационной безопасности.