Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 15.04.2026
Посольство России напомнило Норвегии об ответственности за терроризм ВСУ

CC BY-SA 3.0 / GAD / Здание посольства России в Осло
Здание посольства России в Осло
CC BY-SA 3.0 / GAD /
Здание посольства России в Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Норвегия как один из главных спонсоров Киева несет прямую ответственность за совершаемые украинскими формированиями террористические акции и военные преступления, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Осло, комментируя планы Норвегии по производству украинских БПЛА на своей территории.
Ранее Норвегия и Украина подписали декларацию об укреплении сотрудничества в военной сфере, в рамках которой украинские беспилотники будут производиться на территории Норвегии.
"В любом случае исходим из того, что, являясь одним из главных спонсоров киевского режима и передавая ВСУ летальные вооружения и военную технику, Осло содействует продолжению кровопролития и несет прямую ответственность за совершаемые украинскими формированиями террористические акции и военные преступления, вызванные ими жертвы и разрушения гражданской, транспортно-логистической и энергетической инфраструктуры, ущерб, наносимый экономоператорам России и других стран, в том числе Глобального Юга и Востока", - заявили в диппредставительстве.
В миреНорвегияРоссияОслоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала