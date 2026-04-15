Посольство России напомнило Норвегии об ответственности за терроризм ВСУ

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Норвегия как один из главных спонсоров Киева несет прямую ответственность за совершаемые украинскими формированиями террористические акции и военные преступления, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Осло, комментируя планы Норвегии по производству украинских БПЛА на своей территории.
"В любом случае исходим из того, что, являясь одним из главных спонсоров киевского режима и передавая ВСУ летальные вооружения и военную технику, Осло содействует продолжению кровопролития и несет прямую ответственность за совершаемые украинскими формированиями террористические акции и военные преступления, вызванные ими жертвы и разрушения гражданской, транспортно-логистической и энергетической инфраструктуры, ущерб, наносимый экономоператорам России и других стран, в том числе Глобального Юга и Востока", - заявили в диппредставительстве.