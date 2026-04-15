Россия предлагала свои услуги в посредничестве по Ирану, заявил Нарышкин

КАЛИНИНГРАД, 15 апр - РИА Новости. Россия предлагала свои услуги в качестве посредника и места проведения двусторонних переговоров по Ирану, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Российская Федерация неоднократно предлагала свои возможности, свои услуги и в качестве посредника, или в качестве места проведения двусторонних переговоров", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии.
