Россия и Мьянма обсудили поставки нефтепродуктов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия и Мьянма обсудили организацию поставок в Мьянму широкой номенклатуры нефтепродуктов, а также поставки сжиженного природного газа (СПГ), сообщило Минэнерго РФ.

"(Министр энергетики РФ - ред.) Сергей Цивилев провел переговоры с министром электроэнергетики и энергетики Республики Союз Мьянма Коу Коу Лвином.... Ключевой темой переговоров стали вопросы организации поставок в Мьянму широкой номенклатуры российских нефтепродуктов. Также обсуждались поставки сжиженного природного газа (СПГ)", - сообщило министерство.

Отдельное внимание было уделено возможности реализации совместных проектов в области геологоразведки и добычи углеводородов. Цивилев отметил, что российские компании обладают необходимыми компетенциями и технологиями для решения таких задач.

В ходе встречи Россия и Мьянма договорились о разработке соглашения о сотрудничестве между министерствами энергетики двух стран, которое закрепит долгосрочный характер взаимодействия.