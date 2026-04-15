Россия и Мьянма обсудили поставки нефтепродуктов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия и Мьянма обсудили организацию поставок в Мьянму широкой номенклатуры нефтепродуктов, а также поставки сжиженного природного газа (СПГ), сообщило Минэнерго РФ.
"(Министр энергетики РФ - ред.) Сергей Цивилев провел переговоры с министром электроэнергетики и энергетики Республики Союз Мьянма Коу Коу Лвином.... Ключевой темой переговоров стали вопросы организации поставок в Мьянму широкой номенклатуры российских нефтепродуктов. Также обсуждались поставки сжиженного природного газа (СПГ)", - сообщило министерство.
Отдельное внимание было уделено возможности реализации совместных проектов в области геологоразведки и добычи углеводородов. Цивилев отметил, что российские компании обладают необходимыми компетенциями и технологиями для решения таких задач.
В ходе встречи Россия и Мьянма договорились о разработке соглашения о сотрудничестве между министерствами энергетики двух стран, которое закрепит долгосрочный характер взаимодействия.
"Россия неизменно выступает как ответственный поставщик энергоресурсов, гарантирующий выполнение контрактных обязательств. Мы готовы не только обеспечить поставки энергоносителей, но и предложить ряд технологических решений, которые будут способствовать энергобезопасности Республики", - подчеркнул Цивилев, слова которого приведены в сообщении Минэнерго.
