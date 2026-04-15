Общественники предложили заблокировать интернет-ресурсы, где продают вейпы

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила заблокировать на территории России доступ к ресурсам, на которых продают дистанционно вейпы и никотинсодержащую продукцию.

Обращение с соответствующим предложением к главе Роскомнадзора Андрею Липову, главе Роспотребнадзора Анне Поповой и главе МВД Владимиру Колокольцеву есть в распоряжении РИА Новости. Общественники отмечают, что в рамках мониторинга социальных сетей выявили около 200 закрытых и открытых сообществ, через которые осуществляется незаконная дистанционная продажа вейпов и никотинсодержащей продукции на территории городов-миллионников.

"В целях защиты здоровья граждан, прежде всего несовершеннолетних, а также пресечения незаконного оборота никотинсодержащей продукции просим: Рассмотреть представленные материалы о выявленных интернет-сообществах и принять меры по ограничению доступа к указанным ресурсам в установленном порядке", - сказано в документе.

Также общественники просят инициировать дополнительные меры реагирования в отношении лиц, причастных к организации незаконной деятельности при наличии оснований.

"Установлено, что указанные интернет-ресурсы осуществляют реализацию продукции с доставкой без проверки возраста покупателей, что создает условия для беспрепятственного доступа несовершеннолетних к никотинсодержащей продукции. Деятельность данных сообществ носит системный характер и фактически формирует устойчивую теневую инфраструктуру онлайн-торговли, осуществляемую в обход действующего законодательства Российской Федерации", - отмечается в обращении.

Как отметила в беседе с РИА Новости Лещинская, организация видит не разрозненные нарушения, а отлаженную подпольную систему интернет-торговли никотином.