© REUTERS / SOCIAL MEDIA Дым на месте удара по нефтехимическому предприятию в округе Бендер-Махшехр

Россия эвакуировала 632 человека из Ирана, в том числе иностранцев

ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. РФ обеспечила эвакуацию 632 человек из Ирана, помимо российских граждан, это граждане Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Украины, сообщил РИА Новости генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов.

"В условиях ежедневных интенсивных бомбардировок и ракетных обстрелов сотрудники загранучреждений при поддержке роспосольства по итогам четырех вывозных рейсов обеспечили организованную и безопасную эвакуации из зоны боевых действий 632 человек", - сказал дипломат.