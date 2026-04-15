Россия эвакуировала 632 человека из Ирана, в том числе иностранцев
04:37 15.04.2026
Россия эвакуировала 632 человека из Ирана, в том числе иностранцев

© REUTERS / SOCIAL MEDIA — Дым на месте удара по нефтехимическому предприятию в округе Бендер-Махшехр
ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. РФ обеспечила эвакуацию 632 человек из Ирана, помимо российских граждан, это граждане Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Украины, сообщил РИА Новости генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов.
"В условиях ежедневных интенсивных бомбардировок и ракетных обстрелов сотрудники загранучреждений при поддержке роспосольства по итогам четырех вывозных рейсов обеспечили организованную и безопасную эвакуации из зоны боевых действий 632 человек", - сказал дипломат.
Он отметил, что наряду с сотрудниками АЭС "Бушер", в число которых вошли граждане Белоруссии (81 человек), Таджикистана (27 человек), Армении (четыре человека), Узбекистана (три человека), а также по одному гражданину из Казахстана и с Украины, были вывезены члены семей сотрудников посольства, генконсульства России в Исфахане и ряда других аккредитованных в Иране российских организаций.
По словам генконсула, были также вывезены девять моряков с контейнеровоза MSC Aries, задержанного властями Ирана в апреле 2024 года, и танкера MT ADARA.
