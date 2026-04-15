Росэксимбанк: компании активнее прибегают к инструменту "Деньги на экспорт" - РИА Новости, 15.04.2026
17:07 15.04.2026
Росэксимбанк: компании активнее прибегают к инструменту "Деньги на экспорт"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Стенд с символикой "Росэксимбанка" на выставке международного экспортного форума "Сделано в России"
Стенд с символикой "Росэксимбанка" на выставке международного экспортного форума "Сделано в России"
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Компания по производству пластика из Московской области приобрела сырье с целью обеспечения экспортных поставок благодаря продукту "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка (входит в группу Российского экспортного центра), сообщает кредитная организация.
"Предприятие уже 29 лет производит разнообразные товары из пластмассы для дома, oфиca и сада. В работе компания использует новые технологии бикомпонентного литья, а все изделия создаются из материалов российского производства. Продукция отличается выcoким качеством, экологически чистым cыpьeм, современной цветовой гaммой, кaчecтвeнной упaкoвкой и мapкиpoвкой в соответствии со всеми тpeбoвaниями", - отмечается в пресс-релизе.
Услуга "Деньги на экспорт" привлекла компанию выгодной ставкой и доступными условиями кредитования. По словам генерального директора организации Вадима Пахомова, продукт Росэксимбанка стал своего рода спасательным кругом для компании.
"Поддержка Росэксимбанка обеспечила нам доступ к льготному финансированию производства, включая закупку ключевого сырья. В результате продукция стала более конкурентоспособной на рынках стран ЕАЭС, что позволило удержать долю на внешних рынках", – отметил Пахомов.
С четвертого квартала 2025 года процедура оформления одного из самых востребованных кредитных продуктов Росэксимбанка (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) - "Деньги на экспорт" - полностью переведена в онлайн-формат. Подать заявку теперь можно через государственную цифровую платформу "Мой экспорт".
Российский экспортный центр предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и "Школа экспорта".
