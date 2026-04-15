МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Компания по производству пластика из Московской области приобрела сырье с целью обеспечения экспортных поставок благодаря продукту "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка (входит в группу Российского экспортного центра), сообщает кредитная организация.

"Предприятие уже 29 лет производит разнообразные товары из пластмассы для дома, oфиca и сада. В работе компания использует новые технологии бикомпонентного литья, а все изделия создаются из материалов российского производства. Продукция отличается выcoким качеством, экологически чистым cыpьeм, современной цветовой гaммой, кaчecтвeнной упaкoвкой и мapкиpoвкой в соответствии со всеми тpeбoвaниями", - отмечается в пресс-релизе.

Услуга "Деньги на экспорт" привлекла компанию выгодной ставкой и доступными условиями кредитования. По словам генерального директора организации Вадима Пахомова, продукт Росэксимбанка стал своего рода спасательным кругом для компании.

"Поддержка Росэксимбанка обеспечила нам доступ к льготному финансированию производства, включая закупку ключевого сырья. В результате продукция стала более конкурентоспособной на рынках стран ЕАЭС, что позволило удержать долю на внешних рынках", – отметил Пахомов.

С четвертого квартала 2025 года процедура оформления одного из самых востребованных кредитных продуктов Росэксимбанка (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) - "Деньги на экспорт" - полностью переведена в онлайн-формат. Подать заявку теперь можно через государственную цифровую платформу "Мой экспорт".