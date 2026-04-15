Росавиация продлила рекомендации о приостановке продажи билетов в ОАЭ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рекомендации авиакомпаниям РФ о приостановке продажи билетов в ОАЭ продлены до последующего уведомления, сообщила Росавиация.
"Рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ продлены до последующего уведомления", - говорится в сообщении.
Специалисты Минтранса России и Росавиации постоянно анализируют ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, добавили в ведомстве.
Росавиация разрешила вылеты в Израиль
Вчера, 21:09