Тюменская область модернизирует пункт на границе с Казахстаном

"Началась модернизация автомобильно-пропускного пункта "Казанское – Кызыл Жар", который расположен в Казанском муниципальном округе. Это результат договорённостей, которые были достигнуты во время нашей встречи с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Абаевичем Бектеновым. Капитальный ремонт завершится в следующем году. В будущем пересечение границы станет более комфортным", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе Мах.

Казахстан – ближайший сосед и один из главных внешнеторговых партнёров Тюменской области, по итогам 2025 года товарооборот с республикой увеличился почти на 16%. "В этом большая заслуга тех, кто стоит на охране рубежей. Граница между нашими странами — это, прежде всего, зона доверия и безопасности. Общими усилиями пограничных служб ведётся борьба с международным терроризмом и экстремизмом, нелегальной миграцией и наркопреступностью", - подчеркнул губернатор.