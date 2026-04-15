Тюменская область модернизирует пункт на границе с Казахстаном

ТЮМЕНЬ, 15 апр — РИА Новости. Автомобильно-пропускной пункт "Казанское – Кызыл Жар", который расположен в Казанском округе Тюменской области, будет отремонтирован к 2027 году, сообщил губернатор Александр Моор.
Вопрос комплексного капитального ремонта пограничного многостороннего автомобильно-пропускного пункта обсуждался на встрече с представителями пограничной службы Казахстана.
"Началась модернизация автомобильно-пропускного пункта "Казанское – Кызыл Жар", который расположен в Казанском муниципальном округе. Это результат договорённостей, которые были достигнуты во время нашей встречи с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Абаевичем Бектеновым. Капитальный ремонт завершится в следующем году. В будущем пересечение границы станет более комфортным", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе Мах.
Казахстан – ближайший сосед и один из главных внешнеторговых партнёров Тюменской области, по итогам 2025 года товарооборот с республикой увеличился почти на 16%. "В этом большая заслуга тех, кто стоит на охране рубежей. Граница между нашими странами — это, прежде всего, зона доверия и безопасности. Общими усилиями пограничных служб ведётся борьба с международным терроризмом и экстремизмом, нелегальной миграцией и наркопреступностью", - подчеркнул губернатор.
