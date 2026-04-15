Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область модернизирует пункт на границе с Казахстаном
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Тюменская область
Тюменская область
 
12:30 15.04.2026
Тюменская область модернизирует пункт на границе с Казахстаном

В Тюменской области отремонтируют пропускной пункт «Казанское — Кызыл Жар»

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 15 апр — РИА Новости. Автомобильно-пропускной пункт "Казанское – Кызыл Жар", который расположен в Казанском округе Тюменской области, будет отремонтирован к 2027 году, сообщил губернатор Александр Моор.
Вопрос комплексного капитального ремонта пограничного многостороннего автомобильно-пропускного пункта обсуждался на встрече с представителями пограничной службы Казахстана.
"Началась модернизация автомобильно-пропускного пункта "Казанское – Кызыл Жар", который расположен в Казанском муниципальном округе. Это результат договорённостей, которые были достигнуты во время нашей встречи с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Абаевичем Бектеновым. Капитальный ремонт завершится в следующем году. В будущем пересечение границы станет более комфортным", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе Мах.
Казахстан – ближайший сосед и один из главных внешнеторговых партнёров Тюменской области, по итогам 2025 года товарооборот с республикой увеличился почти на 16%. "В этом большая заслуга тех, кто стоит на охране рубежей. Граница между нашими странами — это, прежде всего, зона доверия и безопасности. Общими усилиями пограничных служб ведётся борьба с международным терроризмом и экстремизмом, нелегальной миграцией и наркопреступностью", - подчеркнул губернатор.
Тюменская областьТюменская областьКазахстанАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала