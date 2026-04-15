Дрозденко опроверг информацию о разливе нефти в Финском заливе

"Нет разлива нефтепродуктов сегодня в Ленинградской области. Да, была сложнейшая ситуация после определенных атак на одном из терминалов в Усть-Луге. Но мы туда вышли в этот же день. Мы сделали первую обваловку, чтобы не допустить выхода нефтепродуктов на причальную стенку и попадание в воду", - сказал губернатор в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания региона.

"Это небольшие, так сказать, вкрапления, которые, к сожалению, во время отражения атак попали в воду. И мы уже это все убрали в рамках субботника… Слава Богу, это не катастрофа, это такие, как я их назвал, коровьи лепешки, небольшие такие вкрапления, которые надо было просто вовремя убрать", - сказал глава региона.