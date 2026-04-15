20:49 15.04.2026
Дрозденко опроверг информацию о разливе нефти в Финском заливе

Побережье Финского залива. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Разлива нефтепродуктов нет в Финском заливе в Ленинградской области, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
«
"Нет разлива нефтепродуктов сегодня в Ленинградской области. Да, была сложнейшая ситуация после определенных атак на одном из терминалов в Усть-Луге. Но мы туда вышли в этот же день. Мы сделали первую обваловку, чтобы не допустить выхода нефтепродуктов на причальную стенку и попадание в воду", - сказал губернатор в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания региона.
Акватория Финского залива - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Финском заливе столкнулись грузовые суда
28 февраля, 17:14
Он отметил, что уже на следующей неделе проводил оперативный штаб и обратился с просьбой, которая нашла отклик.
«
"Соседние предприятии дали 50 автомобилей бесплатно, дали три бульдозера, четыре экскаватора, 250 человек выделили бесплатно на площадку. Рядом карьер дал 10 тысяч кубов песка", - уточнил Дрозденко.
Губернатор отметил, что было два случая локального скопления нефтепродуктов в районе деревни Логи и в районе Кургальского заказника.
"Это небольшие, так сказать, вкрапления, которые, к сожалению, во время отражения атак попали в воду. И мы уже это все убрали в рамках субботника… Слава Богу, это не катастрофа, это такие, как я их назвал, коровьи лепешки, небольшие такие вкрапления, которые надо было просто вовремя убрать", - сказал глава региона.
Специалисты на месте скопления нефтепродуктов, обнаруженного на берегу Финского залива в районе деревни Логи в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Ленинградской области локализовали скопление нефтепродуктов
6 апреля, 01:53
Он добавил, что сейчас осуществляется мониторинг побережья Финского залива.
«
"Давайте мы вот здесь займем государственную позицию и назло врагу будем стойкими и будем держаться и двигаться вперед, а там, где будет появляться проблема, будем совместно ее решать", - подчеркнул Дрозденко.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В Усть-Луге устранили последствия атаки БПЛА
31 марта, 15:55
 
ПроисшествияФинский заливЛенинградская областьУсть-ЛугаАлександр Дрозденко
 
 
