Раков досрочно вернулся в "Локомотив" из аренды в "Крыльях Советов"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Футбольные клубы "Локомотив" и "Крылья Советов" досрочно прервали аренду нападающего Вадима Ракова, игрок вернулся в московский клуб, сообщается в Telegram-канале команды из Самары.
Раков не выходил на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 1 ноября, когда "Крылья Советов" в гостях проиграли махачкалинскому "Динамо". В декабре нападающий успешно перенес операцию на ноге, после чего набирал форму. В конце марта пресс-служба самарцев сообщила РИА Новости, что Раков получил повреждение накануне матча против казанского "Рубина". Агент игрока Владимир Кузьмичев заявлял, что его клиент восстановится от повреждения не раньше июня.
"Благодарим Вадима за вклад в результаты команды, самоотдачу на поле, и скорейшего возвращения", - говорится в сообщении команды.
Аренда Ракова в "Крыльях Советов" была рассчитана до лета 2026 года. В текущем сезоне нападающий провел за самарцев 11 матчей в РПЛ и Кубке России, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.