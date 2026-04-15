Рейтинг@Mail.ru
"Уралмаш" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч Самара - Уралмаш - РИА Новости, 15.04.2026
Баскетбол
 
20:22 15.04.2026
"Уралмаш" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

"Уралмаш" обыграл "Самару" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

© Фото : Пресс-служба "Уралмаша"Баскетболисты "Уралмаша" Октавиус Эллис (справа) и Тайрелл Нэльсон
Баскетболисты Уралмаша Октавиус Эллис (справа) и Тайрелл Нэльсон - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© Фото : Пресс-служба "Уралмаша"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Екатеринбургский "Уралмаш" одержал победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Самаре завершилась победой гостей со счетом 99:74 (30:28, 18:19, 29:10, 22:17). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Самары" Данила Походяев, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов. У "Уралмаша" больше всех очков набрал Тайрэлл Нэльсон - 16.
Единая Лига ВТБ
15 апреля 2026 • начало в 18:30
Завершен
Самара
74 : 99
Уралмаш
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Уралмаш" (18 побед, 21 поражение) занимает шестое место в таблице Единой лиги ВТБ, "Самара" (2-36) идет на последней, 11-й строчке.
В заключительном матче регулярного чемпионата "Уралмаш" примет саратовский "Автодор" 22 апреля. "Самара" в своей предпоследней игре встретится с "Нижним Новгородом" на домашнем паркете 20 апреля.
В другом матче "Автодор" дома уступил пермской "Парме" - 60:73 (27:17, 9:16, 12:22, 12:18).
БаскетболУралмашСамараЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала