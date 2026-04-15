"Уралмаш" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Екатеринбургский "Уралмаш" одержал победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Самаре завершилась победой гостей со счетом 99:74 (30:28, 18:19, 29:10, 22:17). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Самары" Данила Походяев, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов. У "Уралмаша" больше всех очков набрал Тайрэлл Нэльсон - 16.
15 апреля 2026 • начало в 18:30
Завершен
"Уралмаш" (18 побед, 21 поражение) занимает шестое место в таблице Единой лиги ВТБ, "Самара" (2-36) идет на последней, 11-й строчке.
В заключительном матче регулярного чемпионата "Уралмаш" примет саратовский "Автодор" 22 апреля. "Самара" в своей предпоследней игре встретится с "Нижним Новгородом" на домашнем паркете 20 апреля.
В другом матче "Автодор" дома уступил пермской "Парме" - 60:73 (27:17, 9:16, 12:22, 12:18).