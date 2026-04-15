"Уралмаш" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Самаре завершилась победой гостей со счетом 99:74 (30:28, 18:19, 29:10, 22:17). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Самары" Данила Походяев, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов. У "Уралмаша" больше всех очков набрал Тайрэлл Нэльсон - 16.