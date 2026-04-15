При пожаре на Казанском пороховом заводе погиб человек

09:41 15.04.2026 (обновлено: 09:54 15.04.2026)
Машины службы МЧС РФ при въезде на территорию Казанского порохового завода, где в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции
КАЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре на Казанском пороховом заводе, его извлекли из-под завалов, сообщает минздрав Татарстана.
Пресс-служба главы Татарстана сообщила ранее, что во вторник вечером на Казанском пороховом заводе в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции. Причина происшествия носит техногенный характер. Технологический процесс не остановлен, жизни и здоровью людей угрозы нет. По данным минздрава республики, в результате ЧП пострадали два человека, они госпитализированы. СУСК РФ по Татарстану сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
"Ночью из-под завалов извлекли мужчину, к сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Минздрав напомнил, что в результате ЧП пострадали два человека, которые получили ожоги и травмы. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу, она в стабильном состоянии. Мужчина госпитализирован в городскую клиническую больницу №7 имени М.Н. Садыкова, он в состоянии средней тяжести.
Казанский государственный казенный пороховой завод - старейший в современной России пороховой завод, выпускает порох с 1788 года. Завод является многопрофильным предприятием, выпускающим порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы. На заводе функционирует одна из старейших химических лабораторий отрасли.
