В Новой Москве при пожаре погибли два человека

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Два человека стали жертвами пожара в Новой Москве, сообщили в столичном департаменте по ЧС.
"К сожалению, <…> два человека погибли, еще два человека пострадали, были переданы работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебные учреждения города", — говорится в релизе.
Пожар в деревне Сосенки начался около 4:45 утра. Там горели частный дом и хозяйственная постройка, затем огонь перекинулся и на соседний дом.
На место направились расчеты пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Они провели разведку и приступили к тушению.
Пожар ликвидировали в 8:05.