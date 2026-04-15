"Портленд" вышел в плей-офф НБА, где встретится с "Сан-Антонио"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Портленд Трэйл Блэйзерс" преодолел раунд плей-ин и сыграет в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
15 апреля 2026
В матче плей-ин Западной конференции "Портленд" на выезде обыграл "Финикс Санз" со счетом 114:110 (31:33, 34:29, 18:20, 31:28). В составе победителей больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Дени Авдия (41 очко, 12 передач). У "Финикса" самым результативным игроком стал Джейлен Грин (35 очков).
"Портленд" получил седьмой номер посева и вышел в плей-офф НБА, где сыграет против "Сан-Антонио Спёрс" (2). "Финикс" во втором раунде плей-ин поборется за восьмой сеяный номер и выход в плей-офф с победителем матча "Лос-Анджелес Клипперс" (9) - "Голден Стэйт Уорриорз" (10). В первом раунде победитель плей-ин встретится с действующим чемпионом "Оклахома-Сити Тандер" (1).
В матче плей-ин Восточной конференции "Шарлотт Хорнетс" в овертайме на своем паркете обыграл "Майами Хит" со счетом 127:126 (26:24, 26:30, 37:29, 25:31, 13:12). У победителей лучшим на площадке был оформивший дабл-дабл Ламело Болл (30 очков, 10 передач). В составе "Майами" 28 очков набрал Дэвион Митчелл, а Келел Уэйр оформил дабл-дабл (12 очков, 19 подборов).
"Шарлотт" (9) вышел в следующий раунд плей-ин Востока, где сыграет с проигравшим во встрече "Филадельфия Севенти Сиксерс" (7) - "Орландо Мэджик" (8) за выход в плей-офф под восьмым номером посева. Команда, победившая в противостоянии, сыграет в плей-офф с "Детройт Пистонс" (1). Победитель встречи "Филадельфия" - "Орландо" получит седьмой номер посева и выйдет в плей-офф напрямую, где проведет серию против "Бостон Селтикс" (2).