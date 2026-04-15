В столице 25 и 26 апреля пройдет Московский полумарафон
12:01 15.04.2026
В столице 25 и 26 апреля пройдет Московский полумарафон

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В столице 25 и 26 апреля при поддержке правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы пройдет традиционный Московский полумарафон, сообщают организаторы мероприятия.
Событие пройдет в двухдневном формате: 25 апреля состоятся соревнования на дистанции 5 км и детский забег, а 26 апреля на старт выйдут участники полумарафона, а также корпоративной и студенческой эстафет.
Сообщается, что в этом году около 40% зарегистрировавшихся на забеги на 5 км и 21,1 км выйдут на старт Московского полумарафона впервые. Участниками станут бегуны из 33 стран, 80 субъектов России и 486 городов. В корпоративной эстафете примут участие более 90 команд, в студенческой — 50.
Маршруты обоих забегов в этом году обновятся. Старт полумарафона будет расположен на улице Косыгина около Университетской площади МГУ имени М. В. Ломоносова, а финиш — на улице Лужники. Маршрут пройдет мимо знаковых достопримечательностей города, в том числе здания МГУ, Кремля, Собора Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя и других. Изменится и маршрут забега на 5 км: старт и финиш будут расположены около Университетской площади МГУ, а трасса пройдет по улице Косыгина.
"Московский полумарафон занимает особое место в беговом календаре. Это один из главных стартов весны, который каждый год задает сезонный ритм для тысяч участников. Но для нас важно и другое: сегодня это большое городское событие, в котором соединяются спорт, атмосфера Москвы, энергия бегового сообщества и самые разные форматы участия — от личного старта до корпоративной и студенческой эстафет. Мы благодарны правительству Москвы и Департаменту спорта города Москвы за поддержку, благодаря которой Московский полумарафон продолжает развиваться и с каждым годом становиться еще масштабнее", — сказал директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
Накануне полумарафона, 24 и 25 апреля, на территории рядом с "ЛУКОЙЛ Арена" пройдет спортивная выставка с участием более 40 экспонентов — российских и зарубежных производителей спортивной экипировки, питания, аксессуаров и гаджетов для бега, а также компаний-партнеров. Для зрителей и болельщиков будет организована отдельная программа. На трассе будут работать специальные точки поддержки — зоны беговых клубов и партнеров забега. Прямой эфир с дистанции 21,1 км пройдет в официальной группе Бегового сообщества во "ВКонтакте". 25 апреля в рамках детского забега участники от 4 до 10 лет преодолеют дистанцию 400 м, а участники от 11 до 13 лет — 800 м.
Кроме того, частью Московского полумарафона вновь станет и благотворительная программа. Фонд "Больше Чем Можешь" представит команду из 22 атлетов-подопечных. При поддержке волонтеров они преодолеют дистанции на беговых колясках или самостоятельно. Кроме того, в рамках полумарафона фонд проведет беговую экскурсию, к которой после предварительной регистрации смогут присоединиться все желающие.
Участники Московского полумарафона - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Стало известно, сколько человек уже заявились на Московский полумарафон
2 марта, 16:13
 
