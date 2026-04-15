В Польше заочно арестовали россиянина, обменянного в 2024 году, пишут СМИ

ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Апелляционный суд Варшавы заочно арестовал обвиняемого в якобы шпионаже в пользу РФ Павла Рубцова, который в 2024 году покинул республику в рамках обмена пленными между Россией и США, сообщает издание Rzeczpospolita

« "Апелляционный суд Варшавы удовлетворил ходатайство окружного суда Варшавы и постановил применить временный арест к обвиняемому Пабло Г., он же Павел Р., сроком на три месяца с даты его задержания", - говорится в сообщении.

Тогда как ходатайство о розыске Рубцова оставлено без рассмотрения.

Отмечается, что адвокат уже обжаловала решение об аресте Рубцова. Рассмотрение жалобы назначено на 20 мая.

При этом в феврале 2026 года Варшавский окружной суд приостановил производство по делу Рубцова до момента его ареста.

Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности (ABW) в Пшемысле в 2022 году якобы за шпионаж в пользу России . Журналист родился в Москве и переехал в Испанию , когда ему было девять лет. Мужчина обладает испанским гражданством, по которому его зовут Пабло Гонзалес. Он хорошо владеет русским языком. Специализируясь на постсоветском пространстве, репортер освещал конфликт на Украине и кризис беженцев на украинско-польской границе для таких испанских СМИ, как ежедневная газета Publico и телеканал Sexta.

В 2024 году в рамках обмена заключенными между Россией и США Польша освободила Рубцова. Он покинул страну.