В Польше заочно арестовали россиянина, обменянного в 2024 году, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2026
17:24 15.04.2026 (обновлено: 17:25 15.04.2026)
В Польше заочно арестовали россиянина, обменянного в 2024 году, пишут СМИ

Rzeczpospolita: в Польше заочно арестовали россиянина, обменянного в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Центральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Апелляционный суд Варшавы заочно арестовал обвиняемого в якобы шпионаже в пользу РФ Павла Рубцова, который в 2024 году покинул республику в рамках обмена пленными между Россией и США, сообщает издание Rzeczpospolita.
"Апелляционный суд Варшавы удовлетворил ходатайство окружного суда Варшавы и постановил применить временный арест к обвиняемому Пабло Г., он же Павел Р., сроком на три месяца с даты его задержания", - говорится в сообщении.
Тогда как ходатайство о розыске Рубцова оставлено без рассмотрения.
Отмечается, что адвокат уже обжаловала решение об аресте Рубцова. Рассмотрение жалобы назначено на 20 мая.
При этом в феврале 2026 года Варшавский окружной суд приостановил производство по делу Рубцова до момента его ареста.
Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности (ABW) в Пшемысле в 2022 году якобы за шпионаж в пользу России. Журналист родился в Москве и переехал в Испанию, когда ему было девять лет. Мужчина обладает испанским гражданством, по которому его зовут Пабло Гонзалес. Он хорошо владеет русским языком. Специализируясь на постсоветском пространстве, репортер освещал конфликт на Украине и кризис беженцев на украинско-польской границе для таких испанских СМИ, как ежедневная газета Publico и телеканал Sexta.
В 2024 году в рамках обмена заключенными между Россией и США Польша освободила Рубцова. Он покинул страну.
В марте 2025 года Окружной суд Варшавы объявил о приостановлении уголовного преследования. Однако после повторного рассмотрения дела в июле производство было возобновлено.
