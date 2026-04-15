СВР и КГБ Белоруссии подтвердили договоренность о дальнейшем сотрудничестве

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. СВР и КГБ Белоруссии подтвердили договоренность о дальнейшей координации в противодействии агрессивной политике Запада.

"Подтверждена договоренность о дальнейшей координации в вопросах противодействия агрессивной политике Запада в отношении России и Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы СВР РФ.