Сербский парламент перенес голосование о вотуме доверия правительству
14:22 15.04.2026
Сербский парламент перенес голосование о вотуме доверия правительству

Парламент Сербии в Белграде
БЕЛГРАД, 15 апр – РИА Новости. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич перенесла на четверг рассмотрение предложения по вотуму доверия правительству, которое в среду не состоялось из-за отсутствия достаточного числа депутатов, трансляция велась на сайте заксобрания.
На 11.00 (12.00 мск) 15 апреля по требованию оппозиции было назначено голосование о доверии правительству, при этом правящей коалиции Сербской прогрессивной партии (СПП) принадлежит свыше 150 из 250 мандатов в заксобрании. Вопрос о недоверии, прежде чем быть поставленным на голосование на пленарном заседании в среду, должен получить поддержку большего числа сербских парламентариев.
Заседание в среду началось в запланированное время, но после исполнения гимна большинство парламентариев покинули зал заседаний, остались 47 представителей оппозиции. Председатель Скупщины Ана Брнабич назначила новое заседание на 12.15 (13.15 мск). К этому времени в зал заседаний пришли только 32 парламентариев. Брнабич перенесла рассмотрение вопроса на 10.00 (11.00 мск) в четверг.
Инициативу выдвинули оппозиционные партии Народное движение Сербии, Партия свободы и правосудия (SPP), SRCE, Мы – сила народа – доктор Бранимир Несторович, "Экологическое восстание" и независимый депутат Миролюб Албиянац. Среди причин для вотума недоверия они назвали "причастность некоторых членов правительства к делу о генштабе".
В ноябре 2025 года парламент Сербии принял закон, согласно которому будет разрешено снести здание бывшего генштаба и министерства обороны Югославии, разрушенное в 1999 году в результате бомбардировок НАТО. Этот закон также лишил здание охранного статуса культурного наследия. Против сноса здания выступила сербская академия наук и студенты, устроившие акцию возле генштаба.
После протестов общественности зять американского лидера и предприниматель Джаред Кушнер, более двух лет прорабатывавший вопрос строительства отеля под брендом Дональда Трампа в Белграде на месте разрушенного генштаба, свернул проект. Критики долгое время осуждали этот план строительства отеля как неконституционный и коррупционный акт, утверждая, что таким образом правительство якобы "пыталось завоевать расположение США".
