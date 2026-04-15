Отношения России и Китая имеют особую ценность, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Отношения России и Китая имеют особую ценность в условиях меняющейся международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"В условиях меняющейся международной обстановки сотрудничество России и Китая как никогда ценно", - сказал Си Цзиньпин на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пекине.
По словам председателя КНР, с президентом РФ Владимиром Путиным они ведут диалог "со стратегической высоты" и настроены на его продолжение.
Лавров рассказал, что вчера обсуждал с Ван И
