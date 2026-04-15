Рейтинг@Mail.ru
Синоптик объяснила причины расхождения прогнозов погоды в приложениях - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 15.04.2026
Синоптик объяснила причины расхождения прогнозов погоды в приложениях

РИА Новости: прогнозы погоды могут расходиться из-за разных моделей сбора данных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник Гидрометцентра России
Сотрудник Гидрометцентра России - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник Гидрометцентра России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Каждое научное учреждение пользуется разными моделями сбора прогноза погоды, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Различия в прогнозах погоды на первые сутки обычно минимальны. Это связано с тем, что мы (синоптики – ред.) пользуемся разными моделями сбора информации. У каждого гидрологического центра свои особенности вычислительной схемы и уравнений, а с какой точностью они используют эти уравнения, показывает уже время", - объяснила Макарова.
По словам синоптика, любой прогноз обладает неопределенностью, поэтому нельзя сказать, какие приложения правдивые, а какие нет.
ОбществоМарина МакароваГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала