Синоптик объяснила причины расхождения прогнозов погоды в приложениях

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Каждое научное учреждение пользуется разными моделями сбора прогноза погоды, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Различия в прогнозах погоды на первые сутки обычно минимальны. Это связано с тем, что мы (синоптики – ред.) пользуемся разными моделями сбора информации. У каждого гидрологического центра свои особенности вычислительной схемы и уравнений, а с какой точностью они используют эти уравнения, показывает уже время", - объяснила Макарова.
По словам синоптика, любой прогноз обладает неопределенностью, поэтому нельзя сказать, какие приложения правдивые, а какие нет.
