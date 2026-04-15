МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 130 детей-сирот получили собственное жилье в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В ведомстве уточнили, что большинство детей воспользовались жилищными сертификатами, позволяющими самостоятельно выбрать квартиру.

"Мы ушли от формального подхода, когда ребенок просто ждет свою квартиру. Сегодня мы даем возможность выбора — где жить и в каких условиях. Жилищный сертификат делает поддержку, действительно, адресной. Подмосковье стало первым регионом, который внедрил этот механизм для детей-сирот. В отличие от многих других субъектов, у нас оформить сертификат можно сразу после 18 лет", — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.

Так, в 2026 году собственные квадратные метры обретут 808 человек, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 749 человек планируется обеспечить жильем с помощью жилищного сертификата, что составляет почти 93% от общего объема, тогда как 59 человек получат готовые квартиры от государства.

Кроме того, в пресс-служба министерства подчеркнули, что кураторы "ведут за руку" своего подопечного на каждом этапе. Специалисты начинают работу еще до того, как подросток получит сертификат. Такой подход позволяет свести к минимуму риски мошенничества или приобретения непригодного для проживания жилья, что особенно важно для молодых людей.