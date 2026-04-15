Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:36 15.04.2026
Более 130 детей-сирот получили собственное жилье в Подмосковье

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Девушка открывает дверь квартиры
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 130 детей-сирот получили собственное жилье в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В ведомстве уточнили, что большинство детей воспользовались жилищными сертификатами, позволяющими самостоятельно выбрать квартиру.
"Мы ушли от формального подхода, когда ребенок просто ждет свою квартиру. Сегодня мы даем возможность выбора — где жить и в каких условиях. Жилищный сертификат делает поддержку, действительно, адресной. Подмосковье стало первым регионом, который внедрил этот механизм для детей-сирот. В отличие от многих других субъектов, у нас оформить сертификат можно сразу после 18 лет", — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Так, в 2026 году собственные квадратные метры обретут 808 человек, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 749 человек планируется обеспечить жильем с помощью жилищного сертификата, что составляет почти 93% от общего объема, тогда как 59 человек получат готовые квартиры от государства.
Кроме того, в пресс-служба министерства подчеркнули, что кураторы "ведут за руку" своего подопечного на каждом этапе. Специалисты начинают работу еще до того, как подросток получит сертификат. Такой подход позволяет свести к минимуму риски мошенничества или приобретения непригодного для проживания жилья, что особенно важно для молодых людей.
В регионе действует комплексная система поддержки детей-сирот.
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваЖильедети-сироты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала