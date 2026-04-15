13:51 15.04.2026
Пассажиры в Подмосковье стали чаще ездить в аэропорт на "Мострансавто"

© РИА Новости / Александр Вильф
Городские автобусы компании "Мострансавто"
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. С начала этого года пассажиры Московской области на "Мострансавто" совершили более 3 миллионов поездок к аэропортам и обратно, что на 6% превышает показатели аналогичного периода 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Для жителей и гостей региона доступны 16 маршрутов, связывающих города Московской области с аэропортами Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Самым востребованным маршрутом с начала года оказался № 21 "Лобня (микрорайон Южный) – Шереметьево" — здесь зафиксировано более 800 тысяч поездок. На втором месте расположился маршрут № 30 "станция Домодедово – Аэропорт Домодедово" — свыше 500 тысяч операций. В число самых популярных также вошел маршрут № 308 "Аэропорт Домодедово — Москва (метро Домодедовская)", с начала года им воспользовались около 230 тысяч раз.
Также с января чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами — 1,3 миллиона трансакций, социальными картами было зафиксировано более 1 миллиона операций, а транспортными картами "Стрелка" и "Тройка" (тариф "Кошелек") — свыше 606 тысяч поездок.
В автобусах "Мострансавто" можно бесплатно перевозить ручную кладь, сумма длины, ширины и высоты которой не превышает 120 сантиметров.
 
