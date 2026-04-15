Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко призвала активнее защищать интересы России на море
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 15.04.2026 (обновлено: 11:50 15.04.2026)
Матвиенко призвала активнее защищать интересы России на море

© Фото : Минобороны РоссииРоссийские моряки предотвратили захват панамского судна возле Африки
Российские моряки предотвратили захват панамского судна возле Африки - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© Фото : Минобороны России
Российские моряки предотвратили захват панамского судна возле Африки . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. России следует более активно заявлять на международном уровне о недопустимости нападения на российские суда, фактически – о пиратстве, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В ходе выступления в Совфеде генпрокурора РФ Александра Гуцана спикер палаты спросила, как ведомство реагирует на нападения на российские суда.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Новые британские пираты готовы грабить российские суда
8 апреля, 08:00
"Давайте... бомбить с письмами, возражениями, с подачей в суды, то есть надо создать им условия такие, чтобы не было молчания, чтобы это озвучивалось публично в информационной среде, в судебной системе и так далее. Знаю, что вы делаете все, что возможно, на мой взгляд. Давайте еще больше активизируем нашу наступательную политику в отношении тех, которые совершают такие преступления", - сказала Матвиенко.
Сенатор отметила, что в мире участились случаи, когда западные страны "совершают пиратские действия, задерживают наши суда, которые перевозят нефть, газ по заранее заключенным контрактам".
"Безусловно, это грубейшее нарушение международного права, действительно пиратство и нарушение права частной собственности", - подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, украинский режим совершает террористические акты по судам РФ. Кроме того, последствия таких атак наносят огромный вред экологии морям, океанам, природе.
"При этом партии зеленых, которые всегда выступали такими ярыми защитниками экологии, также молчат", - подчеркнула политик.
Грузовые суда в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
США уведомили о возможном захвате судов, пересекающих Ормузский пролив
13 апреля, 19:41
 
РоссияВалентина МатвиенкоАлександр ГуцанСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала