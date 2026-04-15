Россия высоко оценит, если Мадьяр начнет диалог с Москвой, заявил Песков

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия высоко оценит, если глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр примет решение о диалоге с Москвой, это позволит решать общие проблемы, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.