Россия высоко оценит, если Мадьяр начнет диалог с Москвой, заявил Песков

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия высоко оценит, если глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр примет решение о диалоге с Москвой, это позволит решать общие проблемы, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Если он (Мадьяр - ред.) будет делать то же самое (разговаривать с РФ - ред.), мы оценим это, и это поможет нам решать проблемы и лучше реагировать на проблемы людей и в Венгрии, и в России", - сказал пресс-секретарь в интервью телеканалу India Today.
