Песков: Россия надеется на продолжение прекращения огня на Ближнем Востоке

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва надеется, что режим прекращения огня на Ближнем Востоке продолжится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В военных действиях пауза... Не наносятся удары. Мы надеемся, что она продилится", - отметил Песков в интервью телеканалу India Today.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.