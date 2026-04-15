Россия предупреждала о последствиях нападения на Иран, заявил Песков

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российская Федерация и Китайская Народная Республика предупреждали об отрицательных последствиях решения иранского вопроса силой, и что конфликт плохо повлияет на мировую безопасность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Россия и Китай были двумя странами, которые предупреждали об очень негативных, потенциально негативных последствиях, если решение иранской проблемы пойдет в направлении войны", - сказал Песков в интервью телеканалу India Today.
Пресс-секретарь также отметил, что конфликт плохо повлияет на мировую безопасность.