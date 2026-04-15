США и Иран пока не определили дату и место следующих переговоров, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США и Иран пока не определились с датой и местом проведения второго раунда переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
"США и Иран, в принципе, согласились провести встречу, но пока не определились с датой и местом, после того как марафонские переговоры по мирному урегулированию в Исламабаде завершились без соглашения", - говорится в статье.
По информации источников издания, региональные посредники продолжают добиваться продления режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном и организации второго раунда консультаций, однако прогресс остается медленным.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.