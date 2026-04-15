В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. План "Ковер" и режим "Беспилотная опасность" отменены в Пензенской области, ограничения сняты, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
План "Ковер" действовал в регионе с 3.39 мск, а режим опасности атаки БПЛА был объявлен во второй раз за ночь в 2.25 мск.
"На территории Пензенской области отменён план "Ковёр" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал глава региона с своем канале на платформе Max.
