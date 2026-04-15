В ОП предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров
04:28 15.04.2026
В ОП предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров

Замсекретаря ОП Гриб поддержал идею введения единой соцкарты для пенсионеров

© РИА Новости / Александр Сухов
Женщина достает из кошелька деньги
© РИА Новости / Александр Сухов
Женщина достает из кошелька деньги. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны и предоставлять базовые льготы, нужно ввести в России, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Я полностью поддерживаю идею введения единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории Российской Федерации. Эта карта предоставит права на бесплатный проезд и льготы для пенсионеров, что, безусловно, облегчит жизнь нашим пожилым гражданам", - сказал Гриб.
Он отметил, что введение единой социальной карты, аналогичной картам для многодетных семей, будет эффективным шагом и важной поддержкой для лиц предпенсионного и пенсионного возраста.
"Не секрет, что в таких регионах, как Москва и Московская область, а также в приграничных районах, где много дач, такая инициатива значительно упростит логистику для пенсионеров", - добавил Гриб.
По его словам, действующая система льгот нуждается в расширении, в том числе за счет перевода части мер поддержки с регионального на федеральный уровень.
ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Владислав Гриб
 
 
