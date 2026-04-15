В ОП предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны и предоставлять базовые льготы, нужно ввести в России, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"Я полностью поддерживаю идею введения единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории Российской Федерации. Эта карта предоставит права на бесплатный проезд и льготы для пенсионеров, что, безусловно, облегчит жизнь нашим пожилым гражданам", - сказал Гриб

Он отметил, что введение единой социальной карты, аналогичной картам для многодетных семей, будет эффективным шагом и важной поддержкой для лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

"Не секрет, что в таких регионах, как Москва Московская область , а также в приграничных районах, где много дач, такая инициатива значительно упростит логистику для пенсионеров", - добавил Гриб.