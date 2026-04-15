Пашинян со своей группой готовится к концерту в Гюмри
22:22 15.04.2026
Пашинян со своей группой готовится к концерту в Гюмри

ЕРЕВАН, 15 апр - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что со своей музыкальной группой готовится к концерту, который состоится в воскресенье на центральной площади Гюмри.
В собственном Telegram-канале Пашинян выложил видео с репетиции своей музыкальной группы "Варчабенд", где он играет на ударных инструментах, с аннотацией: "Девятнадцатого апреля в 17.00 (16.00 мск) на площади Вардананц в Гюмри на концерт "Голос мира" приглашена также группа "Варчабенд".
Впервые глава правительства сыграл на ударных инструментах в конце декабря 2025 года во время политического собрания правящей партии "Гражданский договор" в одном из ресторанов близ Еревана, которое переросло в новогодний корпоратив.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил очередное видео с политического собрания правящей партии Гражданский договор, переросшего в новогодний корпоратив. - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Пашинян выложил новые кадры с новогоднего корпоратива
28 декабря 2025, 23:35
 
