Пашинян со своей группой готовится к концерту в Гюмри

ЕРЕВАН, 15 апр - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что со своей музыкальной группой готовится к концерту, который состоится в воскресенье на центральной площади Гюмри.
В собственном Telegram-канале Пашинян выложил видео с репетиции своей музыкальной группы "Варчабенд", где он играет на ударных инструментах, с аннотацией: "Девятнадцатого апреля в 17.00 (16.00 мск) на площади Вардананц в Гюмри на концерт "Голос мира" приглашена также группа "Варчабенд".
Впервые глава правительства сыграл на ударных инструментах в конце декабря 2025 года во время политического собрания правящей партии "Гражданский договор" в одном из ресторанов близ Еревана, которое переросло в новогодний корпоратив.
