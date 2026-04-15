Пакистан обсуждает с Россией поставки нефти, заявил посол республики

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пакистан находится в контакте с Россией по вопросу поставок российских энергоресурсов на фоне перебоев с импортом углеводородов из-за кризиса в Персидском заливе, заявил РИА Новости посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи.
"Россия и ранее поставляла нефть в Пакистан. И сейчас мы находимся в контакте с российской стороной (по этому вопросу - ред.). Мы считаем, что Пакистан должен диверсифицировать закупки энергоресурсов, а Россия всегда была надежным партнером для нас. Мы находимся в очень тесном контакте с Россией", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, как Пакистан планирует решать проблему, связанную с перебоями поставок из государств Персидского залива.
В начале марта правительство Пакистана ввело жесткие меры по сокращению расхода топлива из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке и перебоев с поставками углеводородов из стран Персидского залива. В начале апреля минфин Пакистана объявил о том, что имеющихся нефтяных запасов в стране хватит лишь на 12 суток.
Премьер Пакистана планирует посетить Россию
Вчера, 18:02