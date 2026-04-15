Премьер Пакистана планирует посетить Россию

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф планирует посетить Россию в первой половине 2026 года, сообщил РИА Новости посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи.
Визит Шарифа в Москву и Санкт-Петербург планировался на 3-5 марта, однако, по решению канцелярии, был отложен из-за сложной обстановки в регионе на фоне обострения пакистано-афганского приграничного конфликта.
"Мы активно работаем над тем, чтобы этот визит состоялся как можно скорее. С Россией и президентом Владимиром Путиным премьер-министра Шарифа связывают особые отношения, они встречались несколько раз в Китае, в Туркменистане. И премьер-министр с нетерпением ждет своего визита в Москву и Санкт-Петербург", - сказал посол.
По его словам, Пакистан считает Россию очень значимым экономическим и политическим партнером.
"Премьер-министр рассчитывает посетить Россию в первой половине этого года. Мы работаем над тем, чтобы этот визит состоялся", - добавил собеседник агентства.