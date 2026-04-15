Премьер Пакистана планирует посетить Россию

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф планирует посетить Россию в первой половине 2026 года, сообщил РИА Новости посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи.

"Премьер-министр рассчитывает посетить Россию в первой половине этого года. Мы работаем над тем, чтобы этот визит состоялся", - добавил собеседник агентства.