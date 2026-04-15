Фетисов пожелал Овечкину остаться на один сезон в НХЛ ради рекорда Гретцки - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
11:57 15.04.2026 (обновлено: 12:24 15.04.2026)
Фетисов пожелал Овечкину остаться на один сезон в НХЛ ради рекорда Гретцки

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что у капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина хватит сил провести еще один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и красиво завершить карьеру, побив еще один рекорд канадца Уэйна Гретцки.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Нападающий стал лучшим бомбардиром команды, забросив 32 шайбы. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру.
"Саша должен сам сказать, что он будет делать дальше. Я бы хотел, чтобы он продолжал играть. Это мое пожелание, Саша в следующем сезоне может красиво закончить карьеру, побив еще один рекорд Уэйна Гретцки. И желательно с Кубком Стэнли. У него есть цели, к чему нужно стремиться", - сказал Фетисов.
"Я думаю, что у Саши хватит сил провести еще один сезон в НХЛ. Самое главное – чтобы у него было желание это сделать", - подчеркнул собеседник агентства.
Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах, в его активе 929 заброшенных шайб. Предыдущее достижение принадлежало Гретцки (894). Канадец обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина на данный момент 1006 голов. По итогам чемпионата НХЛ "Вашингтон" не смог пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.
Овечкин назвал виновных в невыходе "Вашингтона" в плей-офф НХЛ
Вчера, 09:50
 
