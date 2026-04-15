Овчинский: в Москве начинается программа по популяризации профессий

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. В Москве в рамках детского трека фестиваля "Открытый город" стартует программа для учащихся по популяризации городских профессий "Школа для меня", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В сообщении указывается, что программа пройдет в московских школах № 1514, № 1329, № 123, школе имени маршала В. И. Чуйкова и Курчатовской школе. В этом году проект пройдет в третий раз. За это время его участниками стали свыше 2 тысяч подростков из 11 учебных заведений столицы.

Кроме того, за время программы было спроектировано 40 объектов и возведено семь полноценных пространств для детей.

"Программа строится на проектном подходе: школьники не просто изучают, как устроен город, а проходят весь путь от идеи до реализации – создают реальные объекты для школьной территории. Такой созидательный опыт помогает подросткам почувствовать, что они могут менять мир вокруг себя. Он формирует осознанное отношение к окружающей среде и помогает лучше понять свои профессиональные интересы", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Презентация проектов школьников пройдет в мае на международной выставке архитектуры и дизайна АРХ Москва, всего в рамках программы состоится пять недельных мероприятий. Учащихся ждут 20 экскурсий по Москве, урбанистическая лаборатория и создание пяти архитектурных макетов на территории школ города, добавляется в пресс-релизе.