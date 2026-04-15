Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 15.04.2026
Овчинский: в Москве начинается программа по популяризации профессий

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. В Москве в рамках детского трека фестиваля "Открытый город" стартует программа для учащихся по популяризации городских профессий "Школа для меня", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении указывается, что программа пройдет в московских школах № 1514, № 1329, № 123, школе имени маршала В. И. Чуйкова и Курчатовской школе. В этом году проект пройдет в третий раз. За это время его участниками стали свыше 2 тысяч подростков из 11 учебных заведений столицы.
Кроме того, за время программы было спроектировано 40 объектов и возведено семь полноценных пространств для детей.
"Программа строится на проектном подходе: школьники не просто изучают, как устроен город, а проходят весь путь от идеи до реализации – создают реальные объекты для школьной территории. Такой созидательный опыт помогает подросткам почувствовать, что они могут менять мир вокруг себя. Он формирует осознанное отношение к окружающей среде и помогает лучше понять свои профессиональные интересы", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Презентация проектов школьников пройдет в мае на международной выставке архитектуры и дизайна АРХ Москва, всего в рамках программы состоится пять недельных мероприятий. Учащихся ждут 20 экскурсий по Москве, урбанистическая лаборатория и создание пяти архитектурных макетов на территории школ города, добавляется в пресс-релизе.
В строительной отрасли Москвы появляются новые профессии - 3D-моделлер, ТИМ-специалисты, операторы роботов-сварщиков, лаборанты-исследователи. Также в городе реализуются масштабные проекты, такие, как программа реновации.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала