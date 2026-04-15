Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 15.04.2026 (обновлено: 16:59 15.04.2026)

В Брянске представили собрание уникальных материалов времен войны

© Фото : Александр ГамовЭкскурсия по комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Сотрудники Управления Минюста России по Брянской области в среду приняли участие в экскурсии по комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Беларусь", которая представлена в Брянском филиале Президентской академии, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Выставка представляет собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Основу экспозиции составили фотоматериалы 1944-1945 гг., посвященные освобождению Белоруссии в ходе операции "Багратион", из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Открытие выставки состоялось 2 апреля и было приурочено ко Дню единения народов России и Белоруссии.
Восемьдесят два года назад, 3 июля 1944 года Красная армия в ходе наступательной операции "Багратион" освободила от немецко-фашистских захватчиков столицу советской Белоруссии – город Минск. Это событие ознаменовало возвращение героической белорусской земле свободы и независимости, отметила в ходе экскурсии доцент кафедры государственного управления и менеджмента филиала, кандидат культурологии Ирина Рыженкова.
"Экспозиция "Освобождение. Беларусь" демонстрирует героические страницы истории братских русского и белорусского народов, которые не только смогли победить фашизм на своей земле, но и внесли решающий вклад в освобождение и Европы от коричневой чумы", – рассказала она.
Проект имеет особое значение для воспитания молодого поколения, подчеркнул директор Брянского филиала Президентской академии, депутат Брянской областной Думы Сергей Шачнев.
"Выставка демонстрирует не только героизм наших народов, которые внесли неоценимый вклад в разгром нацистской Германии. Сегодня российско-белорусский союз, вопреки всем проявлениям геополитической архаики со стороны наших недоброжелателей, работает как выверенный и слаженный механизм. Именно он является лучшей защитой от любых попыток экономического, политического и силового прессинга со стороны Запада. Для нас большая честь стать площадкой для этого проекта, поскольку в этом году наши народы отмечают 85-летие начала партизанского движения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", – рассказал он.
Представленные на выставке фотоматериалы отражают великую и героическую страницу истории народов России и Белоруссии, заявил заместитель начальника управления Министерства юстиции России по Брянской области Максим Паршин.
"Эти материалы являются важным документальным свидетельством тех событий, позволяющим восстановить истину и выразить благодарность нашим героическим предкам, подарившим нам Великую Победу", – отметил он.
Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
 
Социальный навигаторРоссияБелоруссияБрянская областьМаксим ПаршинСовинформбюроБрянская областная ДумаПрезидентский фонд культурных инициативОбществоОсвобождение. Мир народамОсвобождение. Путь к ПобедеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала