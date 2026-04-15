В Брянске представили собрание уникальных материалов времен войны

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Сотрудники Управления Минюста России по Брянской области в среду приняли участие в экскурсии по комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Беларусь", которая представлена в Брянском филиале Президентской академии, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Выставка представляет собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Основу экспозиции составили фотоматериалы 1944-1945 гг., посвященные освобождению Белоруссии в ходе операции "Багратион", из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Открытие выставки состоялось 2 апреля и было приурочено ко Дню единения народов России и Белоруссии.

Восемьдесят два года назад, 3 июля 1944 года Красная армия в ходе наступательной операции "Багратион" освободила от немецко-фашистских захватчиков столицу советской Белоруссии – город Минск. Это событие ознаменовало возвращение героической белорусской земле свободы и независимости, отметила в ходе экскурсии доцент кафедры государственного управления и менеджмента филиала, кандидат культурологии Ирина Рыженкова.

"Экспозиция "Освобождение. Беларусь" демонстрирует героические страницы истории братских русского и белорусского народов, которые не только смогли победить фашизм на своей земле, но и внесли решающий вклад в освобождение и Европы от коричневой чумы", – рассказала она.

Проект имеет особое значение для воспитания молодого поколения, подчеркнул директор Брянского филиала Президентской академии, депутат Брянской областной Думы Сергей Шачнев.

"Выставка демонстрирует не только героизм наших народов, которые внесли неоценимый вклад в разгром нацистской Германии. Сегодня российско-белорусский союз, вопреки всем проявлениям геополитической архаики со стороны наших недоброжелателей, работает как выверенный и слаженный механизм. Именно он является лучшей защитой от любых попыток экономического, политического и силового прессинга со стороны Запада. Для нас большая честь стать площадкой для этого проекта, поскольку в этом году наши народы отмечают 85-летие начала партизанского движения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", – рассказал он.

© Фото : Александр Гамов Экскурсия по комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" Экскурсия по комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" © Фото : Александр Гамов 1 из 5 © Фото : Александр Гамов Экскурсия по комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" Экскурсия по комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" © Фото : Александр Гамов 2 из 5 © Фото : Александр Гамов Комплексная мобильная экспозиция "Освобождение. Мир народам" Комплексная мобильная экспозиция "Освобождение. Мир народам" © Фото : Александр Гамов 3 из 5 © Фото : Александр Гамов Экскурсия по комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" Экскурсия по комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" © Фото : Александр Гамов 4 из 5 © Фото : Александр Гамов Комплексная мобильная экспозиция "Освобождение. Мир народам" Комплексная мобильная экспозиция "Освобождение. Мир народам" © Фото : Александр Гамов 5 из 5 Экскурсия по комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" © Фото : Александр Гамов 1 из 5 Экскурсия по комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" © Фото : Александр Гамов 2 из 5 Комплексная мобильная экспозиция "Освобождение. Мир народам" © Фото : Александр Гамов 3 из 5 Экскурсия по комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" © Фото : Александр Гамов 4 из 5 Комплексная мобильная экспозиция "Освобождение. Мир народам" © Фото : Александр Гамов 5 из 5

Представленные на выставке фотоматериалы отражают великую и героическую страницу истории народов России и Белоруссии, заявил заместитель начальника управления Министерства юстиции России по Брянской области Максим Паршин.

"Эти материалы являются важным документальным свидетельством тех событий, позволяющим восстановить истину и выразить благодарность нашим героическим предкам, подарившим нам Великую Победу", – отметил он.