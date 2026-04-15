Оренбуржье и "Деловая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
16:23 15.04.2026
Оренбуржье и "Деловая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Солнцев и председатель «Деловой России» Репик подписали соглашение

© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской области Оренбуржье и "Деловая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве
 Оренбуржье и Деловая Россия подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской области
Оренбуржье и "Деловая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве
УФА, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик подписали соглашение о сотрудничестве.
Руководитель Оренбуржья в Мах рассказал, что в Москве провел встречу с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком.
"Подписали соглашение о сотрудничестве, а также обсудили планы поддержки предпринимательского сообщества региона. В Оренбургской области зарегистрировано более 17 тысяч юридических лиц и более 51 тысяч индивидуальных предпринимателей. В прошлом году в Оренбуржье прошёл перезапуск регионального отделения. В состав вошли более 25 новых экспертов, были организованы комитеты по работе с представителями бизнеса", - сообщил Евгений Солнцев.
В качестве одной из зарождающихся отраслей региона отделение выделяет виноградарство и виноделие, сообщил губернатор Оренбургской области.
"На территории области есть все необходимые условия для выращивания и производства такой продукции, и уже сейчас существует порядка 10 производителей, которых региональное отделение объединило на своей площадке. Это ещё одно направление, на которое Оренбуржье сделало ставку. С производителями уже разработана дорожная карта", - отметил глава региона.
Губернатор Оренбуржья напомнил, что кроме того, Алексей Репик является основателем группы компаний "Р-Фарм", которая занимается выпуском лекарственных препаратов и производством лабораторного оборудования, медицинской техники.
"Рассказал о преимуществах нашей свободной экономической зоны. Их ощутили уже многие компании: это налоговые и таможенные льготы, готовая инфраструктура и, главное, логистический потенциал. Через Оренбуржье проходят самые короткие пути в Среднюю Азию и Китай", - добавил Евгений Солнцев.
Он отметил, что в Москве также запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с Федеральной антимонопольной службой России. "Все компании региона должны работать, соблюдая здоровую конкуренцию", - сказал губернатор Оренбургской области.
