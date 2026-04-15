Оренбуржье и "Деловая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве

УФА, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик подписали соглашение о сотрудничестве.

Руководитель Оренбуржья в Мах рассказал, что в Москве провел встречу с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком.

"Подписали соглашение о сотрудничестве, а также обсудили планы поддержки предпринимательского сообщества региона. В Оренбургской области зарегистрировано более 17 тысяч юридических лиц и более 51 тысяч индивидуальных предпринимателей. В прошлом году в Оренбуржье прошёл перезапуск регионального отделения. В состав вошли более 25 новых экспертов, были организованы комитеты по работе с представителями бизнеса", - сообщил Евгений Солнцев.

В качестве одной из зарождающихся отраслей региона отделение выделяет виноградарство и виноделие, сообщил губернатор Оренбургской области.

"На территории области есть все необходимые условия для выращивания и производства такой продукции, и уже сейчас существует порядка 10 производителей, которых региональное отделение объединило на своей площадке. Это ещё одно направление, на которое Оренбуржье сделало ставку. С производителями уже разработана дорожная карта", - отметил глава региона.

Губернатор Оренбуржья напомнил, что кроме того, Алексей Репик является основателем группы компаний "Р-Фарм", которая занимается выпуском лекарственных препаратов и производством лабораторного оборудования, медицинской техники.

"Рассказал о преимуществах нашей свободной экономической зоны. Их ощутили уже многие компании: это налоговые и таможенные льготы, готовая инфраструктура и, главное, логистический потенциал. Через Оренбуржье проходят самые короткие пути в Среднюю Азию и Китай", - добавил Евгений Солнцев.