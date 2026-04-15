В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
В среду Росавиация объявила о введении дополнительных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.
"Аэропорт "Геленджик". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт "Геленджик" принимает регулярные рейсы с 8.30 до 20.00", - говорится в сообщении.
