Офицер ВС США признал вину в контрабанде оружия якобы из России - РИА Новости, 15.04.2026
14:02 15.04.2026
Офицер ВС США признал вину в контрабанде оружия якобы из России

© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подполковник вооруженных сил США Фрэнк Росс Талберт признал вину в контрабанде и незаконной продаже деталей огнестрельного оружия якобы из России, пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на материалы дела.
Как заявлено в материале издания, "подполковник армии... в понедельник признал себя виновным в контрабанде деталей огнестрельного оружия в Соединенные Штаты" якобы "из России" и их продаже "без федеральной лицензии".
Stars and Stripes сообщает, что Талберт признал вину по 21 пункту обвинения, включая контрабанду товаров в США, незаконный оборот огнестрельного оружия, владение незарегистрированным пулеметом, перевозку незаконного оружия и торговлю огнестрельным оружием без лицензии.
По информации газеты, американца задержали по обвинению в контрабанде оружия в мае 2024 года. Слушание по вынесению приговора назначено на 10 августа. Талберту грозит тюремное заключение на срок до 20 лет и штраф в размере до 1 миллиона долларов.
