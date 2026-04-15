РЭЦ начало обучение представителей органов исполнительной власти

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Обучение представителей региональных органов исполнительной власти стартовало в "Школе экспорта" Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), сообщает РЭЦ.

"В Школе экспорта Российского экспортного центра с 6 по 8 апреля прошел первый модуль обучения по программе "Экспорт регионов 2.0", предназначенной для управленческих команд субъектов Российской Федерации. Данный образовательный цикл реализуется в рамках обновленного Регионального экспортного стандарта 3.0, а его участниками стали представители 15 регионов России, которые успешно отработали первый этап программы в 2023 году", - отмечается в пресс-релизе.

В текущем году в обучении задействованы команды из Амурской, Воронежской, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Новгородской, Тамбовской, Томской и Тульской областей, Пермского и Хабаровского краев, а также республик Карелия, Коми, Крым и Чувашия.

За три дня интенсива участники освоили девять образовательных блоков, в рамках которых были детально проработаны все ключевые аспекты экспортной среды. Команды обновили стратегии роста программ развития экспорта с учетом требований нового стандарта, проанализировали состояние отрасли в современных условиях и оценили влияние внешней среды на экспортный потенциал.

Особое внимание было уделено транспортному обеспечению, анализу рисков и специфике экспорта услуг и информационных технологий. Практическая часть модуля включала выполнение 11 работ и разбор успешных кейсов из опыта субъектов РФ по реализации международных торговых проектов.

"Для участников текущего потока этот год - особенный. В 2023 году, в условиях высокой неопределенности и санкционного давления, коллеги с нуля перестраивали маршруты и разрабатывали программы развития экспорта. Сегодня я могу заявить - с этой задачей регионы прекрасно справились. Уверена, что заданный уровень удастся сохранить, а РЭЦ и наша Школа экспорта в рамках обновленного Регстандарта 3.0 окажут коллегам всестороннюю поддержку", - подчеркнула генеральный директор Группы РЭЦ Вероника Никишина.

По завершении первого модуля участники получили установки на межмодульный период и домашнее задание для подготовки ко второму этапу обучения.

"В первую очередь я бы хотела поблагодарить всех собравшихся представителей региональных команд, разрабатывающих программы развития экспорта с 2023 года, за их труд и уже достигнутые успехи, несмотря на международную экономическую неопределенность. Мне очень радостно видеть, что за обучением на "Экспорте регионов 2.0" и цифрами из оценок Регионального стандарта стоят эффективно внедренные меры поддержки и успешно вышедшие на экспорт российские компании", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

Сам Стандарт 3.0, принятый в конце 2025 года как преемник предыдущей версии документа, закрепляет механизмы планирования развития экспорта и инструментарий государственной поддержки. Обновленный документ был доработан на основе более чем 700 предложений от субъектов РФ и нацелен на повышение эффективности инфраструктуры поддержки через внедрение цифровых решений и развитие межрегиональной кооперации. Программа "Экспорт регионов 2.0", реализуемая Школой экспорта РЭЦ с 2021 года, выступает важным связующим звеном в этом процессе, вовлекая региональные органы исполнительной власти в стратегическое планирование.

