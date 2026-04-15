Оборудование для Центра ядерной медицины поставят в Нижний Новгород
Нижегородская область
Нижегородская область
 
13:19 15.04.2026
Оборудование для Центра ядерной медицины поставят в Нижний Новгород

Нижегородская область заключила контракты на поставку двух систем ПЭТ/КТ

© РИА Новости / Алексей НикольскийПозитронная эмиссионная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), в корпусе лучевой терапии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Нижегородская область заключила контракты на поставку сразу двух систем ПЭТ/КТ и системы ОФЭКТ/КТ для создания Центра ядерной медицины, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Нижегородская область заключила контракты на поставку трех единиц так называемого "тяжелого" оборудования для создания регионального Центра ядерной медицины. Это сразу две системы ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией), а также система ОФЭКТ/КТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией)", - говорится в сообщении.
Согласно заключенным контрактам, новая система ОФЭКТ/КТ будет поставлена и введена в эксплуатацию к концу 2026 года. Специализированное помещение под это оборудование подготавливается. Поставка и ввод в эксплуатацию двух установок ПЭТ/КТ запланированы на 2028 год. Это обусловлено тем, что для установки данного вида техники необходимо предварительно построить специализированный защищенный "бункер". Более того, чтобы самостоятельно производить радиофармпрепараты, региону потребуется установить циклотрон. Для этого также необходимо подготовить специализированное помещение и соблюсти множество других норм и требований.
"Собственный Центр ядерной медицины жизненно необходим городу-миллионнику и всему нашему региону. Правительство и Минздрав России не просто поддержали нас, включив финансирование инициативы в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", а одобрили возможность приобретения сразу двух систем ПЭТ/КТ, каждая из которых позволит проводить до 6 тысяч исследований в год. С учетом этих мощностей для нижегородцев, нуждающихся в специализированной диагностике, будут исключены очереди на исследование. Более того, по оценкам федерального Минздрава, Нижний Новгород сможет ежегодно принимать несколько тысяч пациентов из других регионов Приволжья", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин отметил, что в Нижегородской области смогут выполнять свыше 14 тысяч исследований ОФЭКТ/КТ в год.
"Мы стремимся к тому, чтобы в "Городе здоровья" можно было получать максимально комплексную помощь. Если у человека запланирована операция по поводу, допустим, рака желудка, но в процессе госпитализации или самого вмешательства медики обнаружили у пациента дополнительные проблемы, вновь выявленные патологии не останутся без внимания, и дополнительная помощь не будет отложена на неопределенный срок. Именно для этого нам и нужен в том числе новый хирургический корпус с многопрофильным стационаром", – рассказал он.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Центр ядерной медицины – ключевая, но не единственная составляющая флагманского проекта "Город здоровья". В рамках комплексного развития территорий Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко и Научно-исследовательского института клинической онкологии "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер" также запланировано строительство нового хирургического корпуса. Кроме того, развитие "Города здоровья" предусматривает комплексный капитальный ремонт областной больницы им. Семашко и строительство пансионатов, где смогут размещаться пациенты, которым требуется длительная диагностика без госпитализации, и родственники больных.
