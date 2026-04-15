В Нижегородской области осудили браконьера за попытку убить свидетелей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на 9 лет колонии строгого режима за покушение на убийство местных жителей, которые хотели уличить его браконьерстве, сообщается на Житель Нижегородской области осужден на 9 лет колонии строгого режима за покушение на убийство местных жителей, которые хотели уличить его браконьерстве, сообщается на сайте Борского городского суда.

Судом установлено, что 18 мая 2025 года местными жителями были замечены в лесу автомобили, в которых находились люди с огнестрельным оружием. Заподозрив их в незаконной охоте на диких животных, потерпевшие решили задержать нарушителей, сообщив об этом по телефону сотруднику охотнадзора.

"Подсудимый, опасаясь привлечения к ответственности за браконьерство, решил убить потерпевших, произведя в их сторону несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Одним из выстрелов он ранил одного из местных жителей в живот. Потерпевшие стали убегать от стрелявшего, после чего мужчина произвел еще несколько выстрелов им вслед, однако не попал в цель. Пострадавшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, выполняющих общественный долг).