В Нижегородской области осудили браконьера за попытку убить свидетелей

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 15.04.2026
Нижегородского браконьера осудили на 9 лет за попытку убить свидетелей

© РИА Новости / Антон Денисов | Статуя богини правосудия Фемиды
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на 9 лет колонии строгого режима за покушение на убийство местных жителей, которые хотели уличить его браконьерстве, сообщается на сайте Борского городского суда.
Судом установлено, что 18 мая 2025 года местными жителями были замечены в лесу автомобили, в которых находились люди с огнестрельным оружием. Заподозрив их в незаконной охоте на диких животных, потерпевшие решили задержать нарушителей, сообщив об этом по телефону сотруднику охотнадзора.
"Подсудимый, опасаясь привлечения к ответственности за браконьерство, решил убить потерпевших, произведя в их сторону несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Одним из выстрелов он ранил одного из местных жителей в живот. Потерпевшие стали убегать от стрелявшего, после чего мужчина произвел еще несколько выстрелов им вслед, однако не попал в цель. Пострадавшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, выполняющих общественный долг).
"Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. В пользу одного из потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
На Чукотке экс-чиновника осудили за гибель девочки, замерзшей на льду
13 апреля, 08:34
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала