В Нидерландах признали, что содействуют Украине в производстве БПЛА

ГААГА, 15 апр - РИА Новости. Министр обороны и вице-премьер Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус заявила, что королевство содействует Украине в производстве двух типов беспилотников: разведывательных и ударных.

"Речь идет о двух типах беспилотников. Это беспилотники, способные собирать информацию, и беспилотники, предназначенные исключительно для нанесения ударов. И мы видим, что они широко используются на фронте", - пояснила Йешилгёз-Зегериус в передаче на телеканале NPO 1.