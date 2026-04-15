В Нидерландах признали, что содействуют Украине в производстве БПЛА

23:08 15.04.2026 (обновлено: 23:16 15.04.2026)
В Нидерландах признали, что содействуют Украине в производстве ударных дронов

Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
ГААГА, 15 апр - РИА Новости. Министр обороны и вице-премьер Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус заявила, что королевство содействует Украине в производстве двух типов беспилотников: разведывательных и ударных.
В среду министр обороны сообщила, что Нидерланды выделили 248 миллионов евро на беспилотники для Украины, которые производятся в обеих странах.
"Речь идет о двух типах беспилотников. Это беспилотники, способные собирать информацию, и беспилотники, предназначенные исключительно для нанесения ударов. И мы видим, что они широко используются на фронте", - пояснила Йешилгёз-Зегериус в передаче на телеканале NPO 1.
В декабре 2025 года Нидерланды подписали с Украиной соглашение о совместном производстве беспилотников.
Ранее минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно документу МО РФ, в Нидерландах, в городе Хенгело, находятся два филиала компании Destinus (по адресам Хаксбергстрат, 71 и Опалстрат, 60).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
