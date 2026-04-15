Польша и Прибалтика наращивают мобилизационный потенциал, заявил Нарышкин

КАЛИНИНГРАД, 15 апр - РИА Новости. Прибалтийские страны и Польша наращивают свой мобилизационный потенциал, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Альянс основную ставку, как видится, делает на Польшу и страны Балтии, которые стремительно наращивают свой военный потенциал, усиливают контрразведывательный режим, агентурную подрывную деятельность и неуклонно борются с так называемым наследием Русского мира", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совместного заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.
По словам Нарышкина, текущая ситуация в Восточной Европе свидетельствует о том, что европейские страны целенаправленно готовятся к военному конфликту с Россией и Белоруссией.